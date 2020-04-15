Эксперт рассказала о поддержке семей с детьми в условиях коронавируса

«В поддержке нуждаются прежде всего молодые семьи с детьми. Они чаще всего берут ипотеку, оказываясь в зоне риска. Именно они должны получить помощь от государства», – заявила газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по науке и образованию Елена Шмелева, комментируя меры поддержки семей с детьми в условиях коронавируса.

«Сегодня мы видим хороший пример быстрого и эффективного применения мер государственной поддержки. Во-первых, раньше объявленного времени начали выплачиваться пособия на детей до трех лет. Во-вторых, введены новые пособия на каждого несовершеннолетнего ребенка из семей, которые в одночасье стали малообеспеченными», – напомнила руководитель образовательного центра «Сириус», член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.

«Такие меры позволяют помогать по факту, прямо здесь и сейчас. Кого-то сократили, кто-то оказался невостребованным в условиях распространения коронавируса, и семья оказалась малообеспеченной. Люди смогут получить экстренную помощь без сложной бюрократии», – отметила Шмелева.

«Если же коснуться темы кредитных каникул, то в них нуждаются прежде всего молодые семьи с детьми. Именно они чаще всего берут ипотеку, обустраивают свои квартиры и оказываются в зоне риска. В целом весь просемейный комплекс мер государственной поддержки позволяет оперативно реагировать на ситуации, в которых оказываются дети и молодежь», – считает эксперт.

«Эти меры поддержки, кстати, являются еще одним аргументом в пользу голосования за поправки в Конституцию. Когда семейными поправками будет дополнен Основной закон – любой семейный гражданин России будет уверен, что в критической ситуации он получит поддержку от государства», – заключила Шмелева.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости расширения мер поддержки многодетных и малообеспеченных семей, в частности обеспечения их наборами продуктов и индивидуальными средствами защиты.

В обращении к премьер-министру России Михаилу Мишустину, депутат Михаил Щапов предложил рассмотреть вопрос о помощи для многодетных и малообеспеченных семьей, а также семей с детьми-инвалидами и тех, кто осуществляет уход за нетрудоспособными взрослыми гражданами.

Депутат считает, что на период нерабочих дней указанные категории должны получать продуктовый набор и средства для индивидуальной защиты из-за распространения коронавируса нового типа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице увеличат размер пособия на ребенка от трех до семи лет на фоне борьбы с распространением коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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