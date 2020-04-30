Шереметьево закрыл третью ВПП

Московский аэропорт Шереметьево временно приостановил практически все инвестиционные проекты, кроме реконструкции первой взлетно-посадочной полосы, а также на время прекратил использование третьей ВПП, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Для поддержания сбалансированной работы аэропорта руководство Шереметьево предприняло ряд управленческих решений: приостановлены все инвестиционные проекты, кроме реконструкции ВПП-1, существенно сокращены все непроизводственные расходы, перераспределены производственные ресурсы и оптимизированы технологические процессы, временно выведены из эксплуатации терминалы С, E, D и ВПП-3 до соответствующего восстановления объема пассажирских перевозок и интенсивности взлетно-посадочных операций», – цитирует сообщение ТАСС.

Также будет оптимизирован график работы персонала . Топ-менеджеры на фоне пандемии отказались от более чем от 60% своего вознаграждения.

Ранее московский аэропорт Внуково сократил зарплаты топ-менеджменту более чем на 50% на фоне ситуации с распространением коронавируса и связанных с ней сложностей в отрасли.