Аэропорт Внуково сократил зарплаты топ-менеджменту более чем на половину

Московский аэропорт Внуково сократил зарплаты топ-менеджменту более чем на 50% на фоне ситуации с распространением коронавируса и связанных с ней сложностей в отрасли, сообщила пресс-служба аэропорта.

«На фоне сложной ситуации в отрасли из-за пандемии коронавируса международный аэропорт «Внуково» сократил зарплаты топ-менеджменту более чем на 50%», – сказали РИА «Новости» в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее стало известно, что руководство крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» добровольно сократило свои зарплаты на 40%.