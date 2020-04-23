Руководство «Аэрофлота» добровольно сократило свои зарплаты на 40%

Руководство крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» пошло на добровольное сокращение своих зарплат на 40% с 1 апреля на фоне пандемии коронавируса, сообщил официальный представитель компании Михаил Демин.

«Сокращению подверглись, в том числе, зарплаты топ-менеджмента: принято консолидированное решение о добровольном сокращении зарплат руководства компании на 40% с 1 апреля», - сказал Демин, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, «Аэрофлот» отказался от всех непервостепенных закупок на время сокращения объемов полетов, передает ТАСС.

«Аэрофлот» последовательно реализует программу сокращения затрат. Мы отказались от всех видов закупок, непосредственно не связанных с обеспечением производственной деятельности, оптимизацией затрат и безопасностью. Отменены, в том числе, все закупки автомобильного транспорта, мы отказались от всех медийных контрактов и рекламы в СМИ», – подчеркнул Демин.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение временно прекратить продажу билетов на рейсы, вылетающие из России за границу.