Предсказано обрушение спроса на почти все энергоносители из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом стала самым большим шоком для энергорынков со времен Второй мировой войны, спрос упал почти на все виды энергии – нефть, газ, уголь, и вырастет он в 2020 году только на альтернативную генерацию, говорится в новом исследовании Международного энергетического агентства (МЭА).

По подсчетам МЭА, спрос на энергоносители в мире в 2020 году снизится на 6%, что в семь раз больше, чем во время кризиса 2008 года. В абсолютном значении падение будет равно тому объему, который в год потребляет Индия – третий по величине рынок в мире, передает ТАСС.

Наибольшее снижение спроса придется на развитые страны: например, в США спрос упадет на 9%, в Евросоюзе – на 11%.

Окончательный эффект пандемии на спрос можно будет оценить лишь после завершения карантинных режимов. Пока в МЭА подсчитали, что каждый месяц изоляции населения снижает мировой спрос на энергоносители на 1,5%.

«В то же время блокирующие меры привели к заметному росту использования альтернативных, низкоуглеродных источников генерации, включая ветер, солнце, гидро- и атомную энергетику», – пишут в МЭА.

В 2020 году их доля в выработке электроэнергии может достичь 40%. Это приведет к снижению доли газа в электрогенерации на 3 процентных пункта, до минимального с 2001 года уровня.

Сильнее всего пострадает спрос на уголь, ожидают в МЭА, – снижение на 8% по году, спрос на газ упадет на 5%. Падение спроса на углероды в 2020 году приведет также к рекордному снижению выбросов СО2 – на 8%.

Ранее Минэнерго предрекло сохранение неблагополучной ситуации на рынке нефти до конца года.

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