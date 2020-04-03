Курьерские службы пожаловались на действия региональных властей

Участники рынка онлайн-торговли утверждают, что местные регулирующие органы останавливают курьеров, не дают поставщикам добраться до распределительных центров и заставляют закрываться пункты выдачи заказов (ПВЗ), сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», в ряде регионов в последние дни были случаи задержания или остановки курьеров. Грузовые автомобили поставщиков, которые идут на распределительные склады, останавливают на границах регионов, если они везут непродовольственные товары. Это связано с тем, что офлайн-ритейл, торгующий этой категорией, должен приостановить работу, тогда как онлайн-ритейл, исходя из распоряжения правительства, может работу продолжать. Однако часто апелляция к документу остается бесполезной

По словам источника газеты, наиболее болезненны подобные остановки на юге страны и в Центральном федеральном округе.

Также представители бизнеса жалуются на принудительное закрытие пунктов выдачи заказов.

Во многих регионах останавливают курьеров и транспорт, не дают работать складам и распределительным центрам, подтвердил президент АКИТ (объединяет Wildberries, «Ситилинк», «М.Видео», Ozon и др.) Артем Соколов.

«Вопрос необходимо вынести на уровень правительства. Во-первых, утвердить единую форму пропуска для курьеров и поставщиков и понятную процедуру его получения. Во-вторых, еще раз дать разъяснение регионам, что дистанционная торговля разрешена, в том числе непродовольственными товарами, не только из списка первой необходимости», – настаивает Соколов.

АКИТ известно по крайней мере о 2 тыс. случаев за последние дни, когда «создавались помехи работе курьеров и поставщиков». Проблемы характерны почти для всех регионов страны, их практически нет только в Москве, Московской области, Новгородской области и на Чукотке, отметил господин Соколов.

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