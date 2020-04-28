Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, средний класс может скатиться в бедность, заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», – заявил Кузьминов в комментарии РБК.

По его словам, эта тенденция касается прежде всего экономики услуг, в том числе интеллектуальных, и экономики впечатлений, которая давала пространство для развития новых креативных проектов.

Согласно базовому сценарию разработанного ВШЭ прогноза, в 2020 году уровень безработицы в России составит 8%. Причем наибольшие потери рабочих мест произойдут в некорпоративном секторе экономики. «Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 700 тыс. работников против 1,5 млн человек в некорпоративном, однако затем восстановление идет быстрее именно у некорпоративного сектора», – уточнил Кузьминов, добавив, что даже в этом варианте сценария в 2024 году безработица будет все еще выше, чем в 2019 году.

В пессимистическом варианте прогноза безработица в текущем году вырастет до 9,5%.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин озвучил «худший прогноз» по безработице в России в результате коронакризиса. По его мнению, безработица в России может вырасти в 2020 году до 7-8%, в худшем случае до 10% от экономически активного населения.

Тем временем ООН спрогнозировала сокращение 195 млн рабочих мест в мире из-за пандемии. ООН также призывает правительства всех стран предпринимать срочные меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после коронавируса.