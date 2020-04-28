Saxo Bank предупредил о риске нового падения цен на нефть до нуля

Взгляд
28 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
Разделы

Дешевая нефть породила сверхприбыльный бизнес

Никому не нужную нефть отправили в дрейфующее плаваниеФото: twitter.com/USCGLosAngeles
Черное золото отправляют дрейфовать в трюмах танкеров. Корабли с нефтью начали скапливаться у берегов Калифорнии, Мальты, Южной Африки и других стран. Эта уникальная ситуация ярко демонстрирует, насколько в одночасье изменился спрос на нефть. Впрочем, специалисты полагают, что эпоха извлечения сверхприбылей владельцами танкерного флота может оказаться не очень долгой. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
Перейти а раздел…

Российский аналог «Мистралей» создается неполноценным

Американские УДК типа «Уосп» - в какой-то мере образец для тех кораблей, которые должны быть построены в РоссииФото: Senior Chief Aviation Ordnanceman Lawrence Grove/U.S. Navy
28 апреля на заводе «Залив» в Керчи должны быть заложены сразу два совершенно новых для нашего флота корабля – универсальные десантные корабли (УДК). Они создаются на замену французским «Мистралям», которые так и не достались России. Почему эти корабли так нужны российскому ВМФ - и что не так с процессом их проектирования и строительства?  Подробности...
Перейти а раздел…

Разработки советских биологов угрожают России с Украины

США предпочитают работать с биологически опасными материалами подальше от своих границФото: Josef Vostarek/Zuma/ТАСС
На Украине в разгар эпидемии COVID-19 в Европе разразился скандал, связанный с деятельностью американских биолабораторий. Посольство США в Киеве почему-то попыталось удалить со своего сайта информацию о них. Но в Сети все сохранилось. Кроме того, выяснилось, что работу иностранных биологов власти Украины не контролируют, а в распоряжении американцев оказались разработки эпидемиологов СССР. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Отделять Сталина от войны и победы – постыдно

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Многолетние упорные попытки определенных общественных кругов игнорировать данные факты и делать вид, что война и победа в ней – отдельно, а Сталин – отдельно, не просто постыдны. Они опасны. Подробности...
Обсуждение: 228 комментариев

Инициаторы развала СССР поздно опомнились

Никита Коваленко, политический обозреватель
Престарелым экс-лидерам независимых республик очень не хочется уходить в историю полными негодяями. Вот они и ищут, как оправдаться и на кого переложить ответственность за то, что они натворили, развалив Советский Союз. Подробности...
Обсуждение: 162 комментария

Бодипозитив ведет к деградации общества

Дмитрий Грунюшкин, писатель
На фоне всеобщей изоляции и сопутствующего ей привеса с новой силой зазвучали голоса «бодипозитивщиков» – полюби себя таким, какой ты есть, не унижай себя заботой о формах. Ешь, толстей, наслаждайся жизнью. Но так ли безобидна эта философия? Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
    Перейти а раздел…

    Что случилось с Ким Чен Ыном

    Россия громко отметит победу над Японией

    Крупнейшие нефтяные кризисы в истории

      Перейти а раздел…

      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?
          • Надо отменить полностью

          • Можно ослаблять постепенно

          • Оставить все как есть

          • Надо ужесточить меры

          Уместно ли изображение Сталина и советской символики в православном храме?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Ленина в истории России?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Цена барреля нефти Brent упала ниже 19 долларов
              Попова назвала условие для постепенного снятия режима самоизоляцииСингапурские ученые дали прогноз по вспышке коронавируса в РоссииPampers отказалась работать с ТодоренкоПентагон показал видео с полетом НЛО
              Посольство КНДР в России выступило с заявлением о Ким Чен ЫнеЧехия заявила о готовности вести переговоры о передаче России памятника КоневуВ Черном море найден затопленный немцами в 1941 году теплоход «Армения»Чистый воздух лишит россиян самого теплого года в истории
              Названа причина низкого уровня смертности от коронавируса в РоссииВ Совфеде решили проверить Нарусову на предмет конфликта интересовИ.о. главного редактора «Ведомостей» признался в работе отца в ГУЛАГеПродукты из магазина посоветовали дезинфицировать

              Главная тема


              Разработки советских биологов угрожают России с Украины

              смена власти


              Хафтар объявил себя правителем Ливии

              угроза заражения


              Белоруссия стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России

              тяжелая форма COVID


              В Британии выявили детский синдром коронавируса

              Видео

              психологический рубеж


              Десятки тысяч погибших на глазах меняют американское общество

              плато заболеваемости


              Коронавирус «скачет» по России

              нападки в интернете


              Владимира Соловьева атаковали вне эфира

              атомная энергетика


              США объявили новую энергетическую войну России

              династия Кимов


              Преемником Ким Чен Ына может стать женщина

              Храмы и символы


              Ирина Алкснис: Отделять Сталина от войны и победы – постыдно

              Диван или фитнес


              Дмитрий Грунюшкин: Бодипозитив ведет к деградации общества

              Переложить ответственность


              Никита Коваленко: Инициаторы развала СССР поздно опомнились

              на ваш взгляд


              Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?

              Saxo Bank предупредил о риске нового падения цен на нефть до нуля

              28 апреля 2020, 08:51

              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати

              Давление на рынке нефти будет сохраняться еще ближайшие четырех-шести недель, возможно очередное падение котировок до нулевых отметок, заявил глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен.

              По его словам, в контексте динамики цен ситуация улучшится, но давление на рынки сохранится в течение следующих четырех-шести недель, передает РИА «Новости»

              «И я еще раз подчеркну, что есть риск того, что мы снова увидим марку WTI по цене ноль долларов за баррель, и мы также можем увидеть близкую к нулю цену Brent», – сказал Хансен.

              Эксперт отметил, что по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА) в апреле падение спроса на нефть составит 29 млн баррелей в сутки, а в мае показатель замедлится лишь до 26 млн.

              «При этом реальное сокращение добычи ОПЕК+, вероятно, будет около 6 млн баррелей в сутки вместо 9,7 млн. Таким образом, на рынке будет большой разрыв», – отметил эксперт.

              Хансен подчеркивает, что это вызовет большой разрыв на рынке. Если спрос на нефть не вырастет в ближайшее время, то потенциально в мире могут закончиться свободные сырьевые хранилища уже через месяц-полтора.

              Вместе с тем эксперт отмечает, что в текущих условиях есть риск столкнуться с нехваткой нефти в мире в ближайшие 9-12 месяцев, после окончания пандемии коронавируса.

              Во вторник стоимость барреля нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне падала ниже 19 долларов. По данным на 05.29 мск баррель Brent стоил 18,96 доллара (снижение на 5,15%), но к 5.40 мск цена возросла до 19,15 доллара. WTI потеряла 15,02%, стоимость барреля снизилась до 10,86 доллара. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............