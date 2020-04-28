Saxo Bank предупредил о риске нового падения цен на нефть до нуля

Давление на рынке нефти будет сохраняться еще ближайшие четырех-шести недель, возможно очередное падение котировок до нулевых отметок, заявил глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен.

По его словам, в контексте динамики цен ситуация улучшится, но давление на рынки сохранится в течение следующих четырех-шести недель, передает РИА «Новости».

«И я еще раз подчеркну, что есть риск того, что мы снова увидим марку WTI по цене ноль долларов за баррель, и мы также можем увидеть близкую к нулю цену Brent», – сказал Хансен.

Эксперт отметил, что по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА) в апреле падение спроса на нефть составит 29 млн баррелей в сутки, а в мае показатель замедлится лишь до 26 млн.

«При этом реальное сокращение добычи ОПЕК+, вероятно, будет около 6 млн баррелей в сутки вместо 9,7 млн. Таким образом, на рынке будет большой разрыв», – отметил эксперт.

Хансен подчеркивает, что это вызовет большой разрыв на рынке. Если спрос на нефть не вырастет в ближайшее время, то потенциально в мире могут закончиться свободные сырьевые хранилища уже через месяц-полтора.

Вместе с тем эксперт отмечает, что в текущих условиях есть риск столкнуться с нехваткой нефти в мире в ближайшие 9-12 месяцев, после окончания пандемии коронавируса.

Во вторник стоимость барреля нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне падала ниже 19 долларов. По данным на 05.29 мск баррель Brent стоил 18,96 доллара (снижение на 5,15%), но к 5.40 мск цена возросла до 19,15 доллара. WTI потеряла 15,02%, стоимость барреля снизилась до 10,86 доллара.