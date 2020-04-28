Цена барреля нефти Brent упала ниже 19 долларов

Стоимость барреля нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне падала ниже 19 долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 05.29 мск баррель Brent стоил 18,96 доллара (снижение на 5,15%), но к 5.40 мск цена возросла до 19,15 доллара.

WTI потеряла 15,02%, стоимость барреля снизилась до 10,86 доллара, передает ТАСС.

Напомним, мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник снижались на опасениях переполнения мировых нефтехранилищ.

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