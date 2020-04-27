Названа причина роста России в рейтинге стран по заболеваемости коронавирусом

Россия, вероятнее всего, будет расти в рейтинге стран по числу заболевших коронавирусом, так как другие страны уже вышли на плато заболеваемости, пояснил доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Вероятность того, что мы поднимемся в антирейтинге по числу заболевших еще на одну строчку есть, и достаточно большая. Ближайшие соперники Иран (90 тыс. 481 заболевших) и Турция (110 тыс. 130 заболевших) уже находятся на плато и с надеждой смотрят на уменьшающееся число заболевших», – рассказал эксперт РИА «Новости».

Однако Тимофеев обратил внимание на тот факт, что смертность в России гораздо ниже, чем в других странах.

«Да, люди болеют, но смертность в нашей стране существенно ниже и прирост ее тоже. Вот в этом рейтинге мы не в топе, что не может не радовать. Особенно это видно в разрезе федеральных округов. Для сравнения: в Испании зарегистрировано 50 смертей на 100 тыс. человек (абсолютное значение 23 тыс. 190), в США 16,9 человек/100 тыс. населения (всего умерло 54 тыс. 881 человек), в России же этот показатель пока составляет 0,5 человека на 100 тыс. населения, при общем количестве умерших 795 человек», – сказал он.

Россия, напомним, поднялась на девятое место в рейтинге стран по численности заболевших коронавирусом и обогнала Китай.

Ранее вирусолог заявил, что к концу мая вспышка коронавируса в России достигнет пика, а затем начнет ослабевать.

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