В российском регионе запретили продажу алкоголя на майские праздники

В Курганской области на майские праздники запретили продажу алкогольной продукции из-за эпидемии коронавируса, сообщил оперштаб региона.

«В Курганской области с 30 апреля по 10 мая 2020 года будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции», – сообщили в штабе, передает ТАСС.

Также приобрести алкоголь нельзя будет даже в кафе и ресторанах, запрет на продажу алкогольной продукции распространяется на услуги общественного питания.

«На тот же срок вводится запрет на продажу горючих веществ (древесный уголь и других) и средств для разведения огня», – уточнили в штабе.

В апреле Госдума приняла закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью меньше 20 кв. метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Документ подписал президент Владимир Путин.