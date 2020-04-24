Путин подписал закон о запрете алкоголя в кафе в многоквартирных домах

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала не превышает 20 кв. метров.

Закон позволяет органам государственной власти субъектов РФ устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, передает ТАСС.

Документ наделяет органы госвласти полномочиями запрещать розничную продажу алкогольной продукции в таких домах. Сведения об установлении таких ограничений предоставляются региональными властями в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка по ее запросу в трехдневный срок.

Отмечается, что закон инициирован многочисленными обращениями и жалобами жителей многоквартирных домов, сообщавших о частом нарушении общественного порядка на прилегающих к домам территориях, во дворах и на детских площадках.

Напомним, с 1 июля для производителей алкогольной продукции вводится новый стандарт разлива, который запрещает использование для крепких спиртных напитков бутылки менее 0,5 литра. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что для кого-то объем крепкого алкоголя в 250 мл норма, и если его уберут из продажи, то потребитель купит бутылку 0,5 и выпьет больше обычного.