«Прогресс МС-14» установил рекорд

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» показал самое быстрое время по полету от Земли до МКС, добравшись за 3 часа 20 минут, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин написал в Twitter, что «весь полет занял 3 часа 20 минут», и это «лучший результат за все время пилотируемых полетов».

Ранее рекордсменом считался «Прогресс МС-12», который добрался до станции за 3 часа 19 минут. В Роскосмосе пояснили, что на самом деле тогда «полет занял на 30 секунд дольше», передает ТАСС.

Таким образом, новый рекорд был установлен кораблем, который пристыковался к станции утром в субботу.

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