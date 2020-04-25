«Прогресс МС-14» с данными «Бессмертного полка» пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-14», запущенный 25 апреля в 04.51 мск с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», прозванной «ракетой Победы», пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Корабль пристыковался к станции в автоматическом режиме. Процесс стыковки контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС, передает ТАСС.

«Прогресс» доставил запасы топлива и газов общей массой 700 кг, 1350 кг различного оборудования и грузов, а также праздничную символику, посвященную 75-летию Победы.

Кроме того, на борту корабля находятся данные о родственниках участников акции «Бессмертный полк на МКС».

Напомним, 25 апреля «ракета Победы» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-14» стартовала с площадки номер 31 (стартовый комплекс «Восток») космодрома Байконур. Примерно через девять минут после старта корабль вышел на орбиту.