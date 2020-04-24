Татьяну Буланову выписали из больницы

Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы. Об этом сообщила ее концертный директор в Санкт-Петербурге Лариса Рассказова.

«Таню выписали. Она уже дома. Все хорошо», – передает ТАСС слова Рассказовой.

Напомним, Татьяну Буланову оставили в больнице после того, как она пришла сделать МРТ. У нее было выявлено предынсультное состояние, ее поместили в реанимацию.

Позже состояние российской певицы признали стабильным и перевели в обычную палату.