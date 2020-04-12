Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, ее состояние стабильное, сообщил представитель артистки Константин Сергеев.

«Ситуация стабильная, ей стало намного лучше. Она под наблюдением врачей... Можно сказать, что это микроинсульт... Почувствовала она себя плохо, наверное, дня два назад, но это же не то, что человек там потерял сознание и уехал на скорой», – цитирует РИА «Новости» Сергеева.

Он выразил надежду на скорейшее выздоровление артистки.

«Мы все прекрасно надеемся, что все будет хорошо. Она на связи», – заключил Сергеев.

Накануне в СМИ появились сообщения о госпитализации Булановой в одну из больниц в Санкт-Петербурге с инсультом или сердечным приступом. Концертный директор артистки отказался комментировать эту информацию.

Ранее Буланова рассказала об экстренной госпитализации вместе с сыном Никитой.