Певица Татьяна Буланова рассказала об экстренной госпитализации

В ночь с понедельника на вторник известная певица Татьяна Буланова вместе со своим 10-летним сыном Никитой провела ночь в больнице.

По словам артистки, госпитализация была экстренной. «Слава богу, все уже нормально, мы все успели. Нас отпустили домой», – рассказала Буланова, передает «Пятый канал».

Причины госпитализации певица раскрывать не стала.