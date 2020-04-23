Путин поручил утвердить до 1 мая льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых

Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить до 1 мая льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации при разработке мер поддержки строительной отрасли обеспечить ... утверждение льготной ипотечной программы, в рамках которой до 1 ноября 2020 года гражданам предоставляются ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до 3 миллионов рублей, в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – до 8 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых на весь срок кредита», – передает РИА «Новости» текст поручения.

Срок исполнения поручения – до 1 мая 2020 года.

Напомним, президент Владимир Путин на совещании правительства по поддержке строительной отрасли предложил создать специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5% на покупку жилья комфорт-класса.

17 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин назвал условия для получения льготной ипотеки под 6,5% на фоне коронавируса, о которой ранее распорядился президент Владимир Путин.

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