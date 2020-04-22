Назван процент летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в России

Летальность среди пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию составляет в России менее 1% от числа заразившихся, заявил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Летальность у нас – 0,8, в Москве еще ниже, чем в целом по стране», – передает РИА «Новости» слова Брико.

Кроме того, общий показатель смертности в России в этом году ниже на 4,5% по сравнению с прошлым годом, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%», – сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что ситуация по мобилизации системы здравоохранения, в частности, перепрофилирование коек, не снизила доступность медицинской помощи в стране.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки подтвердили 5236 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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