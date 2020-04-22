Афганистан попросил Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Кабул обратился к Москве с просьбой оказать помощь в борьбе с коронавирусом, ответ на это обращение прорабатывается, сказал посол России в Афганистане Александр Мантыцкий.

«Подобный запрос о помощи поступил по линии межпарламентского сотрудничества от председателя верхней палаты парламента ИРА (Фазля Хади) Муслимъяра. В настоящее время обращение передано в Москву и прорабатывается соответствующими ведомствами», – передает РИА «Новости» слова посла.

Он добавил, что пандемия коронавируса окажет влияние на продвижение мирного процесса в Афганистане.

Мантыцкий обратил внимание на то, что по прогнозам ВОЗ и минздрава Исламской Республики Афганистан, более 16 млн человек могут переболеть коронавирусом, а это 50% населения.

«Что наверняка затронет как вооруженные силы страны, так и движение талибов. В настоящее время правительство Афганистана ведет переговоры с талибами относительно координации подходов по противостоянию COVID-19 на территориях, подконтрольных вооруженной оппозиции», – заявил посол.

Он подчеркнул, что «однозначного прогноза» о развитии ситуации с безопасностью «в настоящее время дать не представляется возможным».

«Однако продвижение мирного процесса (в Афганистане) на фоне коронавируса однозначно столкнется с новыми трудностями», – отметил Мантыцкий.

По его словам, Россия надеется, что после преодоления политического кризиса в Афганистане, сложившегося после выборов президента, военное сотрудничество Москвы и Кабула активизируется.

Посол отметил, что в связи с проводимым властями Афганистана совместно с войсками США и миссией НАТО «Решительная поддержка» «курсом на построение афганской армии по западному образцу, наше сотрудничество в военно-технической сфере в двусторонней российско-афганской повестке дня не стоит».

«Тем не менее, мы всегда готовы конструктивно рассматривать запросы афганских партнеров на поставку российских вооружений и военной техники. Надежность наших вертолетов семейства «Ми», их работоспособность и приспособленность к афганским условиям уже не раз отмечались высшим командным составом Афганских национальных сил безопасности. Будем надеяться, что в рамках сотрудничества с новым правительством ИРА, которое определится по итогам урегулирования разногласий между Гани и Абдуллой, мы сможем активизировать нашей взаимодействие в этой сфере», – подчеркнул Мантыцкий.

Напомним, во вторник африканские страны попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД