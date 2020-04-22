Афганистан попросил Россию помочь в борьбе с коронавирусом

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«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции

Вячеслав Битаров вышел к толпе, но убедить ее разойтись по-хорошему ему не удалосьФото: Элина Сугарова/ТАСС
В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике. Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

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США посылают к Лукашенко борца с «российским империализмом»

Добродушный внешний вид обманчив – у Джули Фишер репутация жесткого политикаФото: nato.usmission.gov
С некоторых пор братская для России Белоруссия демонстративно начала сближаться с Америкой. Новым символом их сближения стало назначение, впервые за много лет, посла Соединенных Штатов в Минске. Трамп решил послать к Лукашенко улыбчивую блондинку – Джули Фишер. Но ее внешность не должна никого обманывать. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В четырех стенах психика истончается

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти) – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь дала трещину, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать. Подробности...
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              Афганистан попросил Россию помочь в борьбе с коронавирусом

              22 апреля 2020, 10:45

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Кабул обратился к Москве с просьбой оказать помощь в борьбе с коронавирусом, ответ на это обращение прорабатывается, сказал посол России в Афганистане Александр Мантыцкий.

              «Подобный запрос о помощи поступил по линии межпарламентского сотрудничества от председателя верхней палаты парламента ИРА (Фазля Хади) Муслимъяра. В настоящее время обращение передано в Москву и прорабатывается соответствующими ведомствами», – передает РИА «Новости» слова посла.

              Он добавил, что пандемия коронавируса окажет влияние на продвижение мирного процесса в Афганистане.

              Мантыцкий обратил внимание на то, что по прогнозам ВОЗ и минздрава Исламской Республики Афганистан, более 16 млн человек могут переболеть коронавирусом, а это 50% населения.

              «Что наверняка затронет как вооруженные силы страны, так и движение талибов. В настоящее время правительство Афганистана ведет переговоры с талибами относительно координации подходов по противостоянию COVID-19 на территориях, подконтрольных вооруженной оппозиции», – заявил посол.

              Он подчеркнул, что «однозначного прогноза» о развитии ситуации с безопасностью «в настоящее время дать не представляется возможным».

              «Однако продвижение мирного процесса (в Афганистане) на фоне коронавируса однозначно столкнется с новыми трудностями», – отметил Мантыцкий.

              По его словам, Россия надеется, что после преодоления политического кризиса в Афганистане, сложившегося после выборов президента, военное сотрудничество Москвы и Кабула активизируется.

              Посол отметил, что в связи с проводимым властями Афганистана совместно с войсками США и миссией НАТО «Решительная поддержка» «курсом на построение афганской армии по западному образцу, наше сотрудничество в военно-технической сфере в двусторонней российско-афганской повестке дня не стоит».

              «Тем не менее, мы всегда готовы конструктивно рассматривать запросы афганских партнеров на поставку российских вооружений и военной техники. Надежность наших вертолетов семейства «Ми», их работоспособность и приспособленность к афганским условиям уже не раз отмечались высшим командным составом Афганских национальных сил безопасности. Будем надеяться, что в рамках сотрудничества с новым правительством ИРА, которое определится по итогам урегулирования разногласий между Гани и Абдуллой, мы сможем активизировать нашей взаимодействие в этой сфере», – подчеркнул Мантыцкий.

              Напомним, во вторник африканские страны попросили Россию помочь в борьбе с коронавирусом.

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