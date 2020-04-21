Страны G20 примут меры по защите продовольственной безопасности

Страны Группы двадцати (G20) обязуются тесно сотрудничать и предпринимать конкретные действия для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Об этом говорилось на совещании министров сельского хозяйства G20.

Мероприятие прошло под председательством Саудовской Аравии в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

«Мы, министры сельского хозяйства G20, глубоко опечалены разрушительными человеческими потерями и страданиями, вызванными распространением COVID-19. Мы обязуемся тесно сотрудничать и предпринимать конкретные действия для обеспечения глобальной продовольственной безопасности», – подчеркивается в документе, принятом по итогам конференции.

Там же подчеркивается «важность работы по обеспечению непрерывного потока продовольствия, продуктов питания, а также ресурсов, необходимых для сельскохозяйственного и продуктового производства, через границы в соответствии с заявлением наших лидеров по COVID-19 от 26 марта 2020 года».

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что посевная кампания в России идет по плану даже на фоне ситуации с коронавирусом, а в магазинах нет перебоев с продуктами.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, почему Россия станет большим островом для выживания и развития, а карантин изменит рынок импортного продовольствия в России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД