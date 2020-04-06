Мишустин заявил об отсутствии перебоев с продуктами в магазинах

Посевная кампания в России иднт по плану даже на фоне ситуации с коронавирусом, в магазинах нет перебоев с продуктами, несмотря на недавний всплеск спроса, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Премьер в режиме видеоконференции провел встречу с руководством фракции КПРФ в Госдуме. По предложению парламентариев обсуждались вопросы поддержки агропромышленного комплекса.

«Даже сейчас, когда в ряде отраслей из-за коронавируса снизилась деловая активность, посевная идет по плану. А в магазинах нет перебоев с продуктами, несмотря на недавний временный всплеск спроса», – заявил Мишустин в ходе встречи, передает РИА «Новости».

Он отметил, что результаты, которые показывает сельское хозяйство страны в последние несколько лет, впечатляют. «Это и большие урожаи, и успешное решение задач продовольственной безопасности, и рост экспортных поставок сельхозсырья и продовольствия», – отметил премьер-министр.

Глава кабмина напомнил, что для эффективного развития АПК правительство не так давно одобрило стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года.

«Мы рассчитываем, что депутаты Государственной Думы примут активное участие в работе по её реализации. Уверен, у вас есть свои предложения о том, какие законодательные инициативы и какие меры мы должны принять, чтобы помочь нашим аграриям», – добавил Мишустин.

Кроме того, премьер призвал парламентариев к слаженной совместной работе, чтобы «максимально аккуратно» пройти пандемию коронавируса. По его мнению, «предстоит максимально аккуратно и с минимальными потерями пройти этот непростой и ответственный период, прежде всего – защитить людей и экономику от негативных последствий», передает ТАСС.

Мишустин выразил благодарность депутатам «за поддержку и оперативное рассмотрение пакета подготовленных правительством законопроектов, которые направлены на реализацию президентских инициатив, где предусмотрены меры по защите семей с детьми, поддержке региональных бюджетов и бизнеса, повышению ответственности за нарушение санитарных норм, которые так необходимы для борьбы с коронавирусной инфекцией, и ряд других».

Ранее сообщали, что ведущие экономисты США отмечают беспрецедентную приостановку торговли из-за мер властей, принятых во время пандемии. К слову, решение российского правительства об ограничении экспорта зерна вызвало тревогу во всем мире.

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