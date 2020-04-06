Коронавирус привел к приостановке функционирования 29% экономики США

Пандемия коронавируса привела к приостановке экономической деятельности в США на 29%, свидетельствует исследование Moody's Analytics для The Wall Street Journal.

Ведущие экономисты отмечают беспрецедентную приостановку торговли из-за мер властей. 41 американский штат принял решение о временной приостановке работы предприятий, не относящихся к категории критически важных. При этом ограничительные меры затронули наиболее густонаселенные регионы, которые вносят непропорционально большой вклад в экономику страны. Доля округов, в которых был введен режим изоляции, составляет 80%, но на них приходится 96% производства, отмечено на портале Moody's, передает «Интерфакс».

На сегодняшний день, одна десятая часть падения производства связана с ситуацией в трех округах – Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и округе Кук, центром которого является Чикаго.

Аналитик интернет-портала Марк Занди полагает, что экономическая деятельность в большинстве регионов начнет восстанавливаться к лету, а падение ВПП США во втором квартале составит 30% в годовом выражении.

Исследование Economic Innovation Group, в свою очередь, показало, что в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте замедление экономической деятельности было в основном связано с двумя секторами – недвижимостью и ритейлом. В некоторых отраслях, среди которых ресторанный бизнес, доходы упали на три четверти.

Ранее ВЗГЛЯД сообщал, что по мнению российских экспертов, пандемия коронавируса влияет на целый ряд отраслей экономики, к чему Россия подготовлена. Однако, важно знать, какие отрасли экономики признаны наиболее пострадавшими из-за ситуации с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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