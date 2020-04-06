Силуанов объявил о завершении «тучных времен» в экономике

Пандемия коронавируса влияет на целый ряд отраслей экономики и создает новую реальность, для реагирования на которую у России накоплено достаточно запасов, сообщил министр финансов Антон Силуанов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

«Мы видим, что ситуация с коронавирусом влияет не только на отрасли, связанные с нефтедобычей, с нефтепереработкой, но и на целый ряд других отраслей. Для нас это новая реальность», – приводит его слова ТАСС.

При этом Россия готова к этой новой реальности, у страны накоплен достаточный запас – как золотовалютных резервов у Центрального банка, так и резервов правительства, которых будет достаточно для того, чтобы отреагировать на все изменения в экономике и в бюджете, добавил министр.

По его словам, доходная база бюджета будет сокращаться. «Но мы готовились к таким временам. Тучные времена прошли сейчас. Приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», – добавил он.

Ранее в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которым утвердил перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

В Кремле заявляли, что мировой экономический кризис еще заявит о себе, нужно к нему готовиться, а также отмечали, что продление нерабочей недели в России является огромной нагрузкой для экономической жизни страны.

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