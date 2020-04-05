Песков признал продление нерабочей недели огромной нагрузкой на экономику

Продление нерабочей недели в России является огромной нагрузкой для экономической жизни страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, для экономической жизни это чрезвычайная, огромная нагрузка, причем нагрузка со знаком минус», – сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков признался, что вокруг решения о продлении нерабочей недели были споры.

«Но здесь есть одна константа. В любом случае для нас главное – это жизнь и здоровье людей. Не забывая, конечно, о тех трудностях, с которыми сталкиваются сейчас участники экономической жизни», – отметил представитель Кремля.

Напомним, президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в России будет нерабочей. Глава государства также предложил объявить кредитные каникулы для граждан.

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