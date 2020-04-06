Путина попросили расширить список пострадавших из-за коронавируса отраслей

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил российского лидера Владимира Путина расширить список отраслей экономики, которые признаны наиболее пострадавшими из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Титова.

Президенту направлены предложения экстраординарных мер по регулированию экономики в кризисных условиях, передает РИА «Новости».

По мнению бизнеса, список пострадавших отраслей существенно шире определенного правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

В частности, предложено включить в список розничную и оптовую торговлю (включая деятельность торговых центров и нестационарных торговых объектов), ЖКХ и пассажирские автоперевозки, частные стоматологические услуги, центры техобслуживания автомобилей, услуги по ремонту электротехники.

Также во избежание увольнений на предприятиях Титов предлагает разрешить отправлять сотрудников в бессрочный отпуск с выплатой пособия в размере не менее одного МРОТ в месяц, субсидируемого государством. При условии сохранения предприятием рабочих мест предлагается разрешить уплачивать страховые платежи в социальные фонды в размере 15% до конца 2021 года всем организациям и индивидуальным предпринимателям.

Титов также считает важным пересмотреть бюджетные соглашения Минфина России с регионами, чтобы наделить их большими полномочиями в отношении налоговых льгот и привлечения дополнительного финансирования.

Кроме того, Титов попросил власти уточнить, какие предприятия могут работать в условиях карантина.

«Для этого предложено дать на уровне правительства России официальные разъяснения понятий непрерывно действующей организации, обслуживания на вынос, установить правила торговли товарами первой необходимости в условиях карантина», – рассказали представители Титова.

Одновременно с тем Титов предлагает разрешить работу торговой организации, если одна из групп реализуемых ею товаров является товарами первой необходимости.

«Предложено расширить практику авансирования оплаты товаров и работ по госконтрактам (до уровня 30% по контрактам с МСП). Упростить процедуру участия МСП и самозанятых в исполнении госконтрактов, снизив требования к ним», – предлагает он.

Также он предложил на период 2020 года обеспечить возможность отсрочки льготного выкупа муниципальных помещений субъектами МСП, чтобы не прерывать уже запущенные процедуры.

Кроме того, для малого и среднего бизнеса предложено провести налоговую амнистию и полностью освободить от налогов МСП на специальных режимах налогообложения как минимум на три года.

Необходимым Титов считает и запрет на взимание платы авансом за услуги инфраструктурных монополий, а также заморозку действующих энерготарифов на 2020 и 2021 годы. Он предлагает ввести рассрочку по уплате 50% от цены на электроэнергию и газ в апреле-декабре 2020 года и запретить отключения коммунальных услуг для предпринимателей до конца 2020 года.

«В качестве реакции на экономические последствия пандемии Титов предлагает приостановить введение маркировки товаров и временно не взимать оплату за проезд большегрузного транспорта массой свыше 12 тонн по дорогам федерального значения (оставив обязанность грузоперевозчика отмечать маршрут в системе взимания платы), а также приостановить демонтаж нестационарных торговых объектов во всех субъектах России», – добавили в пресс-службе.

Вместе с тем, Титов просит предоставить бизнесу льготный период на год по выданным кредитам.

«С целью их стимулирования к проведению такой реструктуризации, ЦБ отменить резервирование по этим, а также всем иным видам коммерческих кредитов, выданных коммерческими банками, при условии сохранения ими процентной ставки и других условий кредита. На сегодняшний день на корреспондентских счетах в ЦБ находятся 2,6 трлн рублей, принадлежащих коммерческим банкам», – отмечается в письме.

Предложил запретить банкам ухудшать кредитную историю заемщиков при реструктуризации кредитов субъектам предпринимательства в период борьбы с пандемией коронавируса, а также запретить им требовать досрочного погашения кредитов или реализации залогов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которым утвердил перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

До этого в Кремле заявили, что мировой экономический кризис еще заявит о себе, нужно к нему готовиться, а также отметили, что продление нерабочей недели в России является огромной нагрузкой для экономической жизни страны.