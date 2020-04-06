Путина попросили расширить список пострадавших из-за коронавируса отраслей

Взгляд
6 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:10  |  vz.ru
Разделы

Чем Россия заменит нефтяные доходы

Сельскохозяйственное производство в какой-то мере покроет убытки от падения цен на нефтьФото: Виталий Тимкив/ТАСС
Колоссальные убытки несет российская экономика из-за падения цен на свой основной экспортный товар – сырую нефть. Однако у нашей страны есть еще ряд товаров, пользующихся спросом на мировом рынке. Что это за товары и в какой мере их продажа способна поддержать и бюджет, и производителей?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как Москва сидела на карантине при царях и императорах

Обращаясь к бутовщикам на Сенной площади, Николай I потребовал: «На колени!» Фото: общественное достояние
Сергей Собянин уже неоднократно хвалил москвичей за прилежное соблюдение режима самоизоляции. Однако в прошлом карантин не раз доводил главные города России до бунтов. Отражать эпидемии у нас умели с царских времен, изобретая ограничения для подданных в режиме реального времени. Но иногда от этих мер становилось только хуже.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как совместить борьбу с коронавирусом с интересами экономики

Курьеры остаются частью кровеносной системы российской экономики даже в период угрозы пандемииФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно». Эти слова президента России как нельзя лучше иллюстрируют необходимость взвешенно подходить к эпидемиологическим ограничениям. В каких случаях эти ограничения явно излишни? Подробности...
Перейти а раздел…

США готовят к войне с Китаем новую пехоту

Американскую морскую пехоту ждет большая реформаФото: Lee Jae Won/Reuters
Пока весь мир содрогается от пандемии, в американской морской пехоте идёт одна из самых радикальных её реформ за последние тридцать лет. В чем суть реформирования легендарных подразделений американских вооруженных сил, почему они выглядят настолько революционными и как это связано с планами США воевать с Китаем? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Санкции надо снимать, но их не снимут

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Коронавирус стал для стран Запада не только угрозой, но и возможностью. Возможностью снова проявить свое глобальное лидерство, а также исправить ряд политических ошибок. К сожалению для всех, этой возможностью США и Европа не воспользовались. Подробности...

Алкогольные запреты – или глупость, или измена

Максим Соколов, публицист
Карантинные меры поставили вопрос и о потреблении гражданами вина и табака. Вообще-то было вполне возможно придерживаться принципа «не буди лихо, пока спит тихо». То есть вообще не вмешиваться в торговлю табаком и вином. Но нет. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Время настоящей музыки закончилось

Владимир Можегов, публицист
На этой неделе исполнилось 335 лет Баху. «В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог», – писал Бродский. Наверное, это так. Однако вряд ли кто-то усомнится в том, что дьявола в нашем мире, построенном на развалах храма классики, стало значительно больше. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    Самые нелепые попытки обойти самоизоляцию

    Обсуждение: 4 комментария

    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

    Обсуждение: 39 комментариев

    Как не надо покупать товары онлайн

      Перейти а раздел…

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Чего вам больше всего не хватает на самоизоляции?
          • Живого общения

          • Прогулок

          • Физических нагрузок

          • Работы

          • Другого (указать в комментариях)

          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

          • Месяц

          • Столько, сколько будет необходимо

          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В России введены ограничения на продажу ряда медизделий
              В России зафиксировано 954 новых случая коронавирусаМишустин раскритиковал закрывших границы регионов губернаторовDeutsche Welle ответила на критику по поводу освещения коронавируса в РоссииЭксперты: Тяжело заболевший Джонсон недооценил угрозу коронавируса
              Эксперт спрогнозировала трансформацию ряда профессий из-за пандемииЖурналистов ВГТРК атаковали сотрудники нью-йоркской больницыПольша предложила ЕС ввести новые налоги ради борьбы с пандемиейБританская разведка озвучила версию возникновения коронавируса
              Россиянам напомнили о повышающей иммунитет привычкеПервая совместная воздушно-наземная тренировка парада Победы прошла в АлабиноBloomberg узнал о споре Москвы и Эр-Рияда из-за условий сокращения нефтедобычиСпособное достроить «Северный поток – 2» судно приблизилось к Европе

              Главная тема


              США готовят к войне с Китаем новую пехоту

              негативный сценарий


              Эксперт оценил угрозу Трампа ввести пошлины на импортную нефть

              заболели до самоизоляции


              Директор НИИ Склифосовского объяснил рост числа заболевших коронавирусом

              известный телеведущий


              Соловьев дал совет жалующимся на нехватку масок в аптеках

              Видео

              «единая Европа»


              Евросоюз дал еще одну трещину

              сокращение нефтедобычи


              Россия пригласила Америку в картель

              мобилизация артиллерии


              Мадуро начал подготовку к войне с США

              китай против сша


              Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны

              Высокая цена


              Глеб Простаков: Готовится великая нефтяная сделка

              Конспирологические теории


              Сергей Худиев: Бритва Оккама и Штирлиц против коронавируса

              Всадник Апокалипсиса


              Наталья Холмогорова: Коронавирус разрушил идеологию ЛГБТ

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Чего вам больше всего не хватает на самоизоляции?

              Путина попросили расширить список пострадавших из-за коронавируса отраслей

              6 апреля 2020, 13:59

              Текст: Евгения Шестак

              Версия для печати

              Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил российского лидера Владимира Путина расширить список отраслей экономики, которые признаны наиболее пострадавшими из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Титова.

              Президенту направлены предложения экстраординарных мер по регулированию экономики в кризисных условиях, передает РИА «Новости».

              По мнению бизнеса, список пострадавших отраслей существенно шире определенного правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. 

              В частности, предложено включить в список розничную и оптовую торговлю (включая деятельность торговых центров и нестационарных торговых объектов), ЖКХ и пассажирские автоперевозки, частные стоматологические услуги, центры техобслуживания автомобилей, услуги по ремонту электротехники.

              Также во избежание увольнений на предприятиях Титов предлагает разрешить отправлять сотрудников в бессрочный отпуск с выплатой пособия в размере не менее одного МРОТ в месяц, субсидируемого государством.  При условии сохранения предприятием рабочих мест предлагается разрешить уплачивать страховые платежи в социальные фонды в размере 15% до конца 2021 года всем организациям и индивидуальным предпринимателям.

              Титов также считает важным пересмотреть бюджетные соглашения Минфина России с регионами, чтобы наделить их большими полномочиями в отношении налоговых льгот и привлечения дополнительного финансирования.

              Кроме того, Титов попросил власти уточнить, какие предприятия могут работать в условиях карантина. 

              «Для этого предложено дать на уровне правительства России официальные разъяснения понятий непрерывно действующей организации, обслуживания на вынос, установить правила торговли товарами первой необходимости в условиях карантина», – рассказали представители Титова.

              Одновременно с тем Титов предлагает разрешить работу торговой организации, если одна из групп реализуемых ею товаров является товарами первой необходимости.

              «Предложено расширить практику авансирования оплаты товаров и работ по госконтрактам (до уровня 30% по контрактам с МСП). Упростить процедуру участия МСП и самозанятых в исполнении госконтрактов, снизив требования к ним», – предлагает он.

              Также он предложил на период 2020 года обеспечить возможность отсрочки льготного выкупа муниципальных помещений субъектами МСП, чтобы не прерывать уже запущенные процедуры.

              Кроме того, для малого и среднего бизнеса предложено провести налоговую амнистию и полностью освободить от налогов МСП на специальных режимах налогообложения как минимум на три года.

              Необходимым Титов считает и запрет на взимание платы авансом за услуги инфраструктурных монополий, а также заморозку действующих энерготарифов на 2020 и 2021 годы. Он предлагает ввести рассрочку по уплате 50% от цены на электроэнергию и газ в апреле-декабре 2020 года и запретить отключения коммунальных услуг для предпринимателей до конца 2020 года.

              «В качестве реакции на экономические последствия пандемии Титов предлагает приостановить введение маркировки товаров и временно не взимать оплату за проезд большегрузного транспорта массой свыше 12 тонн по дорогам федерального значения (оставив обязанность грузоперевозчика отмечать маршрут в системе взимания платы), а также приостановить демонтаж нестационарных торговых объектов во всех субъектах России», – добавили в пресс-службе.

              Вместе с тем, Титов просит предоставить бизнесу льготный период на год по выданным кредитам.

              «С целью их стимулирования к проведению такой реструктуризации, ЦБ отменить резервирование по этим, а также всем иным видам коммерческих кредитов, выданных коммерческими банками, при условии сохранения ими процентной ставки и других условий кредита. На сегодняшний день на корреспондентских счетах в ЦБ находятся 2,6 трлн рублей, принадлежащих коммерческим банкам», – отмечается в письме.

              Предложил запретить банкам ухудшать кредитную историю заемщиков при реструктуризации кредитов субъектам предпринимательства в период борьбы с пандемией коронавируса, а также запретить им требовать досрочного погашения кредитов или реализации залогов. 

              Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которым утвердил перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

              До этого в Кремле заявили, что мировой экономический кризис еще заявит о себе, нужно к нему готовиться, а также отметили, что продление нерабочей недели в России является огромной нагрузкой для экономической жизни страны.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............