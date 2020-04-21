Зарубежные СМИ отреагировали на резкий обвал нефтяных фьючерсов

Зарубежные СМИ охарактеризовали обвал фьючерсных контрактов на американскую нефть марки WTI, которые в понедельник впервые в истории опускались до отрицательных значений, эпитетом «зазеркалье», отмечая, что это лишь краткосрочная аномалия, вызванная стечением обстоятельств.

Почти все зарубежные издания, написавшие об отрицательных ценах на нефть WTI, отмечали беспрецедентный характер этого события, которое поменяло местами покупателей и продавцов, передает РИА «Новости»

Например, издание The Washington Post отмечает, что «когда в понедельник цены на нефть, казалось, попали в зазеркалье и упали до отрицательного значения, это продемонстрировало нам образ нефтяного мира, перевернувшегося с ног на голову».

Указывается, что в теории отрицательное значение показывает: теперь продавцы черного золота готовы платить покупателям по 40 долларов за баррель, чтобы те забрали их товар.

Как пишет The Wall Street Journal, такая ситуация свидетельствует о том, что покупатели не знают, что они будут делать с нефтью в ближайшем будущем.

Издание The New York Times назвало ситуацию с отрицательными ценами «чем-то крайне странным», демонстрирующим растущую обеспокоенность инвесторов переполненными нефтехранилищами и по сути означающим, что эта нефть потеряла какую-либо ценность.

«В условиях отсутствия автомобилей на дорогах или самолетов в небе экономикам, пострадавшим от пандемии, больше не нужно потреблять так много сырой нефти. Поэтому в этот понедельник на рынке нефти произошел беспрецедентный крах», – пишет испанская Pais.

Таким образом, отмечает Vanguardia, американские рынки переживают ситуацию «контанго», когда цена фьючерса в будущем выше, чем его текущая цена.

«Отрицательные цены – последний показатель глубины кризиса, охватившего нефтяной сектор после того, как ограничения, введенные во многих крупнейших экономиках мира, привели к падению спроса на нефть на треть», – пишет Financial Times.

Зарубежные издания, освещая необычную ситуацию на рынке, подчеркивают, что это скорее исключение, вызванное стечением обстоятельств, нежели новая тенденция.

The Guardian отмечает, что основную роль в таком резком падении цен на нефть сыграло то, что вторник – последний день торгов майскими фьючерсами WTI.

Эксперты, опрошенные The Washington Post, указывают, что отрицательные цены, зафиксированные в понедельник, – это «краткосрочная аномалия»: график торгов совпал с ситуацией, когда хранилища близки к заполнению, и «нефть уже никому не нужна».

При этом Figaro подчеркивает, что динамика WTI не означает обесценивания всей нефти на мировом рынке. Отмечается, что цены на нефть марки Brent, которая является основой ценообразования на мировом рынке нефти, держались на отметке около 26 долларов за баррель.

Издание The Washington Post называет падение цен «мимолетным» и отмечает, что оно никак не повлияет на цену бензина на заправке. В то же время эта ситуация продемонстрировала то, «насколько пандемия коронавируса раздавила мировые энергетические рынки – и как глобальные усилия по их стабилизации провалились».

В то же время Financial Times пишет, что данный обвал «станет ударом для Дональда Трампа, который сделал все возможное, чтобы защитить нефтяной сектор, в том числе поддержал действия ОПЕК и России по сокращению добычи и пообещал поддержку отрасли».

После падения цен Трамп подтвердил планы США использовать национальные резервы для хранения избыточной нефти.

Газета New York Times предполагает, что вскоре начнет расти беспокойство на тему того, что сделка, достигнутая 12 апреля между ОПЕК, Россией и другими производителями нефти, окажется недостаточной, чтобы предотвратить переизбыток нефти на рынке.

В свою очередь аналитики, опрошенные изданием Times, называют обвал цен на фьючерсы WTI «эпическим по своему масштабу» и отмечают, что он может вынудить американских производителей прекратить добычу.

Напомним, стоимость нефти WTI с поставкой в мае завершила основные торги понедельника на NYMEX на отрицательных значениях, опустившись до минус 37,63 доллара. Таким образом, снижение составило 300%. Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель.

Позднее цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям, дорожая на 160% – до 2,21 доллара за баррель.