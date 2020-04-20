Цена нефти WTI стала отрицательной

Цена нефти WTI с поставкой в мае на Нью-йоркской товарной бирже впервые в истории стала отрицательной и уже достигла минус 55 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.33 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI падала на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 162,51% – до минус 11,42 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на бирже ICE падала на 104,11% – до минус 0,75 доллара за баррель.

Позже стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-йоркской товарной бирже опустилась до минус 55 долларов за баррель.

Нефть марки WTI с поставкой в июне также ускорила темпы падения на 16,3% и составила 20,95 доллара за баррель, сообщает РИА «Новости».

Одновременно стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение на 7,9% и достигла 25,87 доллара за баррель на 21.12 мск. В последний раз стоимость нефти марки Brent была ниже 26 долларов за баррель 2 апреля 2020 года, сообщает ТАСС.

Как отмечает телеканал NBC, стоимость нефти WTI никогда в истории США не достигала отрицательных значений. Одной из главных причин этого считаются опасения, что в США в краткосрочной перспективе не хватит хранилищ для данного энергоносителя. Вместе с тем стоимость поставок WTI в июне колеблется на уровне 20 долларов.

Ранее цена майского фьючерса на нефть американской марки WTI опустилась до 1 цента за баррель, а позже и вовсе стала бесплатной.

После стремительного падения в цене майских фьючерсов на нефть марки WTI в Сети начали сравнивать ее стоимость с повседневными продуктами.