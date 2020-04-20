Стоимость нефти WTI упала до 0 долларов

Цена майского фьючерса на нефть американской марки WTI на бирже ICE в Лондоне впервые в истории опустилась до 1 цента за баррель, а позже и вовсе стала бесплатной, следует из данных торгов.

Позже стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в мае и вовсе упала до 0 долларов. Таким образом цена фьючерса на майскую поставку рухнула на 100%.

При этом речь идет только о майских фьючерсах. Июньский фьючерс также дешевеет – но на 12,4%, торгуясь на отметке 21,92 доллара за баррель, передает ТАСС.

Обрушение произошло стремительно, еще в 16.26 мск майские фьючерсы стоили 10,87 доллара за баррель, в 20.34 мск цена опустилась уже до 1,02 доллара.

Наглядную динамику Bloomberg опубликовал в Twitter.

BREAKING: WTI crude oil futures trade at negative price for first time https://t.co/pOSyH6AVtP pic.twitter.com/XsoH1jG8WH — Bloomberg (@business) April 20, 2020

Баррель нефти марки Brent стоит 26,13 долларов.

Трейдеры продолжают распродавать актив, так как срок торгов майским фьючерсом истекает во вторник, передает РИА «Новости».

Давление на нефтяные котировки оказывает вопрос о переизбытке сырья на нефтяном рынке при очень низком спросе.

Эксперты допускают, что нефть WTI в итоге достигнет отрицательных величин, так как трейдеры спешат избавиться от майских контрактов, пишет «Московский комсомолец».