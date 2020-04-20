Нефть WTI опустилась в цене до минимума с декабря 1998 года

Цена американской нефти WTI упала на торгах ниже 11 долларов за баррель, это минимум с декабря 1998 года, следует из данных торгов.

По состоянию на 16.26 мск цена нефти WTI с поставкой в мае падала на 40,5%, до 10,87 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов при этом стоит более чем в два раза дороже, хотя и опустилась на 11,11% – до 22,25 доллара, передает ТАСС.

Дешевеют на 6,2% июньские фьючерсы на марку Brent – до 26,4 доллара за баррель.

Утром в понедельник нефть дешевела на данных о переполненных хранилищах в США.