Главы МИД НАТО согласовали расширение миссии в Ираке

Министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали расширение миссии альянса в Ираке, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Министры договорились активизировать нашу миссию по обучению в Ираке, ввести в ее рамки некоторые мероприятия подготовки, которые проводила международная коалиция, в том числе, подготовку сержантского состава, саперов и федеральной полиции», – цитирует РИА «Новости» Столтенберга.

Он отметил, что расширение миссии осуществляется в координации с властями Ирака и коалицией во главе с США.

Ранее Столтенберг заявил, что военных Ирака вместо сил международной коалиции под руководством США будут обучать представители НАТО.

Также сообщалось, что силы международной антитеррористической коалиции во главе с США остановили операции в Ираке и готовятся к эвакуации войск.

Парламент Ирака на внеочередном заседании 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск в ответ на операцию США в районе аэропорта Багдада, когда были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.