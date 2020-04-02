Мишустин выделил 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Российское правительство в связи с ситуацией с коронавирусом выделит около 500 млн рублей на помощь гражданам, которые находятся за границей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

«Мы ведем большую работу по их (россиян – прим. ВЗГЛЯД) возвращению на родину, многие из них сейчас оказались в сложном положении из-за распространения коронавируса», – приводит его слова ТАСС.

Мишустин сообщил, что при необходимости находящимся за рубежом россиянам будут продлены сроки действия документов.

Между тем, как сообщил РИА «Новости» посол Евросоюза в России Маркус Эдерер, туристы, в том числе российские граждане, не успевшие выехать из Шенгенской зоны до закрытия границ в связи с пандемией COVID-19, могут продлить срок действия краткосрочных виз. Он заверил, что штрафовать и депортировать их не будут.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Помимо этого, страны-члены Евросоюза будут выдавать долгосрочные национальные визы или разрешения на временное проживание путешественникам с краткосрочной визой и лицам, имеющим право на безвизовый въезд, если их вынужденное пребывание на территории ЕС превышает 90 дней, добавил дипломат.

Для продления пребывания в Шенгенской зоне нужно обратиться в миграционную службу страны пребывания, уточнил он.

Ранее директор консульского департамента МИД Иван Волынкин сообщил, что около 25 тысяч находящихся за рубежом российских граждан изъявили желание вернуться на родину.

Напомним, с 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. За 10 дней из-за рубежа вернулись около 155 тыс. российских туристов. Россиянам, у которых нет денег на билеты, будет оказана помощь со стороны правительства.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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