Мишустин выделил 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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Почему Нью-Йорку критически необходима российская помощь

Больницы Нью-Йорка оказались не готовы к такому наплыву зараженных коронавирусомФото: JUSTIN LANE/EPA/ТАСС
В Нью-Йорк прибыл российский самолет Ан-124 с медицинским оборудованием из России. И это не просто жест – великолепная американская медицина, как выяснилось, оказалась бессильной перед пандемией коронавируса. Что происходит в нью-йоркских больницах и как выглядит сегодня оказание помощи в самом большом мегаполисе США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как Киев живет без метро

Андрей Манчук, политолог
Прекращение работы транспорта не обязательно помогает в борьбе с распространением заразы. По крайней мере, когда это осуществляется волюнтаристским путем, без учета того, как может сказаться на обществе мгновенный разрыв социальных, экономических и транспортных связей. Подробности...

Чтобы занять людей, нужны стройки века

Сергей Лукьяненко, писатель
Паникёры уже говорят о возможных бунтах мигрантов. Я так не считаю, я верю в Росгвардию, а ещё более верю в автоматическое огнестрельное оружие, но даже без всяких бунтов и криминалов – что делать с миллионами людей, лишившихся работы? Подробности...
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Верующим на карантине еще сложнее

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
У верующих людей на эту какофонию новостей о распространении коронавируса по всему миру накладываются еще и апокалиптические настроения, которые вшиты в вероучительную доктрину о неизбежности конца мира. Подробности...
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              Мишустин выделил 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

              2 апреля 2020, 14:44

              Текст: Ольга Никитина

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              Российское правительство в связи с ситуацией с коронавирусом выделит около 500 млн рублей на помощь гражданам, которые находятся за границей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

              «Мы ведем большую работу по их (россиян – прим. ВЗГЛЯД) возвращению на родину, многие из них сейчас оказались в сложном положении из-за распространения коронавируса», – приводит его слова ТАСС.

              Мишустин сообщил, что при необходимости находящимся за рубежом россиянам будут продлены сроки действия документов.

              Между тем, как сообщил РИА «Новости» посол Евросоюза в России Маркус Эдерер, туристы, в том числе российские граждане, не успевшие выехать из Шенгенской зоны до закрытия границ в связи с пандемией COVID-19, могут продлить срок действия краткосрочных виз. Он заверил, что штрафовать и депортировать их не будут.

              На ваш взгляд

               
              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?




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              Помимо этого, страны-члены Евросоюза будут выдавать долгосрочные национальные визы или разрешения на временное проживание путешественникам с краткосрочной визой и лицам, имеющим право на безвизовый въезд, если их вынужденное пребывание на территории ЕС превышает 90 дней, добавил дипломат.

              Для продления пребывания в Шенгенской зоне нужно обратиться в миграционную службу страны пребывания, уточнил он.

              Ранее директор консульского департамента МИД Иван Волынкин сообщил, что около 25 тысяч находящихся за рубежом российских граждан изъявили желание вернуться на родину.

              Напомним, с 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. За 10 дней из-за рубежа вернулись около 155 тыс. российских туристов. Россиянам, у которых нет денег на билеты, будет оказана помощь со стороны правительства.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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