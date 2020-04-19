Рогозин подтвердил коронавирус у генконструктора РКК «Энергия»

Глава Роскомоса Дмитрий Рогозин подтвердил, что у генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина обнаружили коронавирус.

«Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, он перенесет заболевание спокойно, он сейчас находится на домашних условиях, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сказал Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».

Глава Роскосмоса отметил, что недавно общался по телефону с Микриным и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что у замгендиректора и генконструктора РКК «Энергия» Евгения Микрина диагностировали коронавирус.

В среду гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России заразились коронавирусом.