У генконструктора РКК «Энергия» нашли коронавирус

У замгендиректора и генконструктора РКК «Энергия» Евгения Микрина диагностировали коронавирус, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Микрин сдал два теста на коронавирус, оба положительные. Он учтен в числе 30 официально объявленных инфицированных внутри Роскосмоса», – сказал собеседник ТАСС.

Сейчас пациент находится на самоизоляции дома, поскольку у него нет клинических симптомов болезни.

Источник уточнил, что среди руководителей предприятий Роскосмоса и в штаб-квартире госкорпорации других заболевших коронавирусом не установлено.

В самой РКК «Энергия» отказались комментировать информацию о возможном заражении Микрина.

«Мы не комментируем вопросы, связанные с персональными данными сотрудников и врачебной тайной. В РКК «Энергия» принимаются все необходимые меры по нераспространению вируса», – сообщили в пресс-службе корпорации, сообщает РИА «Новости».

Микрин также не ответил на звонки агентства.

В среду гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России заразились коронавирусом.

В России за сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом (2774 за предыдущие сутки). Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137. Всего в стране зарегистрировано 24 490 заболевших в 84 регионах

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