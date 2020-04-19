Германия призвала Китай прояснить обстоятельства вспышки коронавируса

Германия призывает власти Китая прояснить обстоятельства распространения коронавируса в стране, заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер.

«Китайская сторона в ситуации мирового кризиса должна продемонстрировать полную открытость, особенно в вопросе возникновения вируса», – заявил Мюллер, передает Deutsche Welle.

По его словам, необходимо прояснить теорию возможного лабораторного происхождения возбудителя вируса.

В свою очередь глава МИД Австралии Марис Пейн призывает к независимому исследованию ситуации с распространением вируса. Министр подчеркнула, что странам необходимо представить детали о происхождении вируса, а также свои стратегии по борьбе с ним.

Кроме того, глава МИД Австралии настаивает на проверке деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам министра здравоохранения Грега Ханта, Австралии удалось сдержать распространение вируса, поскольку страна не придерживалась всех рекомендаций ВОЗ.

Ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что у человечества еще нет необходимых знаний для искусственного создания вируса, похожего по характеристикам на коронавирус нового типа.

В начале апреля Daily Mail со ссылкой на британскую разведку писала, что причиной распространения коронавирусной инфекции якобы могла стать утечка из китайской лаборатории в китайском Ухане.

Американский телеканал Fox News позже заявил, что «нулевой пациент» якобы работал в лаборатории вирусологии в китайском Ухане. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что предположения об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане лишены научных доказательств.

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