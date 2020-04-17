Песков призвал дождаться прямого эффекта от новой сделки ОПЕК+

Необходимо дождаться прямого эффекта от новой сделки ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сделка сейчас в полном объеме еще не активировалась, она вступила в силу, она финализирована, но технологически должны будут начать ее реализацию. На это потребуется еще какое-то количество дней, поэтому эффект еще обязательно наступит», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, ситуация тщательно отслеживается, осуществляются контакты. Песков отметил, что пока необходимо дождаться прямого эффекта от той сделки, которая была заключена.

Представитель Кремля отметил, что ситуация с низкими ценами на нефть после сделки ОПЕК+ является поводом для тщательного мониторинга.

«Динамика этих цен и состояние международных энергетических рынков – это предмет самого пристального внимания и руководства страны, и руководства всех стран мира», – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия обсудили ожидания от сделки ОПЕК+.

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+, по итогам которого все 23 страны – участницы этого формата договорились о сокращении добычи нефти.

По оценке ОПЕК, спрос на нефть в мире в 2020 году сократится на рекордные 6,8 млн баррелей в сутки.