Песков посоветовал дождаться решения Путина по параду 9 мая в Москве

Президент Владимир Путин объявит о решении по проведению парада Победы, рассматриваются разные варианты с учетом ситуации с распространением коронавируса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Рассматриваются разные варианты с учетом эпидемиологической обстановки. Если и когда будет принято решение, разумеется, президент об этом сообщит. Давайте дождемся момента, когда президент объявит о своем решении», – передает его слова ТАСС.

Накануне ветеранские организации направили Путину письмо с просьбой отложить проведение Парада Победы в Москве до нормализации ситуации с коронавирусом.

Он также прокомментировал ситуацию с переносом даты окончания Второй мировой войны с 2 сентября на 3 сентября, передает РИА «Новости».

«Пока никакая позиция не артикулировалась, поэтому мне нечего добавить к тому, что я сказал вчера», – ответил Песков.

СПЧ ранее попросил Совет Федерации отклонить законопроект об установлении 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны, так это день памяти погибших при теракте в школе в Беслане.

Ранее в СФ пояснили, что с просьбой изменить дату окончания Второй мировой войны обратились фронтовики, так как 3 сентября 1945 года указом президиума Верховного Совета было объявлено в качестве дня Победы над милитаристской Японией.