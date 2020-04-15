ВОЗ поблагодарила Россию за поддержку в условиях коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила благодарность России за поддержку в условиях пандемии коронавируса, сообщила представитель ВОЗ в стране Мелита Вуйнович.

«Очень много идет поддержки сейчас, которую мы видим. Очень благодарны поддержке Российской Федерации», – сказала Вуйнович на телеканале «Россия 24», передает ТАСС.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России за сутки зарегистрировано 3 тыс. 388 новых случаев заражения коронавирусом (2 тыс.774 за предыдущие сутки). Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1 тыс.774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137. Всего в стране зарегистрировано 24 тыс.490 заболевших в 84 регионах

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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