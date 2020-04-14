В Италии заявили о лучшем показателе числа заражений более чем за месяц

За сутки число заражений коронавирусом в Италии возросло на 675, это лучший показатель более чем за месяц, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. Накануне этот показатель составлял 1 тыс. 363 человек.

«На сегодня зараженными являются 104 291 человек, за сутки их число возросло на 675 человек», – приводит его слова РИА «Новости».

10 марта, согласно статистике, в Италии было зафиксировано 529 новых больных. Наибольшее число было выявлено 21 марта, когда пик составил 4 тыс. 821 случай.

Боррелли уточнил, что общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 162,4 тыс. В понедельник этот показатель составлял 156,5 тыс. человек. Рост ниже 3 тыс. случаев за сутки не фиксировался с 13 марта.

Ранее в ВОЗ заявили, что в мире на данный момент не наблюдается пика заражений коронавирусом, в Европе намечается падение.

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