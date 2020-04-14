В ВОЗ не увидели приближения пика распространения коронавируса

В мире на данный момент не наблюдается пика заражений коронавирусом, в Европе намечается падение, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

«В Европе наблюдается смешанная картина. В некоторых крупных вспышках, которые мы видели в Италии и Испании, потихоньку начинает снижаться количество новых случаев. Это займет время, но мы видим замедление. В других странах, как в Турции и Великобритании, случаи растут. По всему миру 90% новых случаев приходятся на США и Европу. Так что мы, безусловно, еще не видим пика», – сказала Харрис, передает РИА «Новости».

Она отметила, что в ВОЗ не считают, что количество зараженных в России может вырасти до американского уровня.

«Ни одна страна не похожа на другую. Мы всегда говорили о том, что то, что происходит в стране, зависит от ее жителей. Мы знаем, что надо сделать – тестировать, изолировать, выявлять контакты, изолировать их, защищать медработников. Но мы не можем предсказать, каким образом все будет развиваться в одной или другой стране», – пояснила представитель организации.

Харрис уточнила, что вакцина от коронавируса появится не раньше, чем через 12 месяцев.

«Мы по-прежнему считаем наиболее вероятным, что потребуется как минимум 12 месяцев. Мы действительно не можем ожидать увидеть вакцину ранее 12 месяцев, или даже дольше», – пояснила она, сообщает ТАСС.

В ходе разработки вакцины нужно «концептуальное доказательство» ее эффективности и доказательство безопасности для пациентов.

«Нужно удостовериться, что вакцина не имеет не только немедленного [негативного] воздействия и побочных эффектов, но и долгосрочного», – сказала Харрис.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 2 млн. Наиболее тяжелая ситуация складывается в США, где на 682 тыс. 619 зараженных приходятся 23 тыс. 529 жертв. В Испании заражены 170 тыс. 99 человек, умерли 17 тыс. 756, в Италии насчитывается 20 тыс. 465 жертв на 159 тыс. 516 инфицированных. 137 тыс. человек заражены во Франции, 130 тыс. – в Германии, 89 тыс. – в Великобритании.

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