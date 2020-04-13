Клименко назвал временную недоступность сервиса оформления пропусков в Москве нормальной

Из-за сложной ситуации с коронавирусом нового типа в Москве с 15 апреля введут цифровые пропуска, которые, скорее всего, полицейские будут сканировать камерой смартфона для проверки в специальной программе, сказал газете ВЗГЛЯД бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко.

Из-за распространения коронавирусной инфекции мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому с 15 апреля все жители обязаны получать цифровые пропуска для перемещения по городу на транспорте. Система по оформлению пропусков подверглась в первый день работы ряду хакерских атак.

«То, что поутру сайт «лег», это нормально. Любая система характеризуется не ошибками, а способностью к их исправлению. А сможет ли Москва сохранить все эти данные, даже не знаю. Ну, мы же доверяем свои данные банкам, сотовым компаниям, а на сайте мэра вообще много наших данных запароленных, например. Так что риски всегда есть. Конечно, из-за спешки в системе могут быть недостатки», – говорит Клименко.

Эксперт поясняет, что лично его утечка фамилии, имени, отчества и связка с личным автомобилем не сильно беспокоит. Конечно, в рамках обеспечения безопасности здесь есть противоречия, но сейчас у москвичей непростое время. Если бы все ответственно подходили к изоляции, подобные меры и риски не понадобились бы.

Он также предполагает, что устройство для считывания пропусков будет в виде специальной программы для смартфона или планшета.

«Написать простейшую распознавалку проще простого. Многие из нас пользовались телефоном, чтобы считать карту. Думаю, это будет как-то так и выглядеть. То есть они забьют туда все зарегистрированные номера, и будут сканировать, сверять, так сказать. Но я думаю, что первые дни полиция будет просто смотреть, есть ли у человека пропуск хоть какой-то», – считает Клименко.

В департаменте информационных технологий города Москвы разъяснили, что для того, чтобы съездить на дачу во время домашней самоизоляции, также нужно получить одноразовый цифровой пропуск.

Газета ВЗГЛЯД подробно написала, кому нужен и не нужен спецпропуск, а также рассказала, как его получить в случае необходимости.