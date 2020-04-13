Система выдачи пропусков в Москве подверглась хакерским атакам

Система выдачи цифровых пропусков подверглась небывалому количеству хакерских атак, заявил глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко.

«Система [выдачи электронных пропусков] сейчас для всех абсолютно беспрецедентна, мы сегодня за последние три часа испытали атак, наверное, заказных, столько, сколько не испытывали за последние два квартала», – цитирует ТАСС Лысенко.

По его словам, с начала работы сервиса по оформлению пропусков на портале мэра этой опцией воспользовались порядка 780 тыс. человек.

В свою очередь столичный оперштаб по ситуации с коронавирусом также сообщил, что власти Москвы фиксируют бот-атаку на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа.

«Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы», – сообщает штаб в Telegram.

В связи с этим допускается увеличение времени ожидания цифрового пропуска на передвижение по городу. В штабе напоминают, что цифровые пропуска начнут действовать с 15 апреля.

Между тем депутат Московской городской думы Кирилл Щитов напомнил об ответственности за ложные сведения в цифровом пропуске.

«Когда такие «программисты» радостно сообщают, что можно ввести ложные сведения и получить цифровой пропуск, хочется напомнить об административной ответственности», – написал Щитов в Telegram.

Он отметил, что в КоАП РФ есть статья 19.18. В части 2 сказано, что представление заведомо ложных сведений, если такие сведения послужили или могли послужить основанием для выдачи иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных лиц – от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

«А если ввод заведомо ложных данных для цифрового пропуска квалифицировать в рамках Уголовного кодекса РФ, то это статья 327. «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», – уточнил Щитов.

В статье речь идет о подделке «официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей», что в данном случае и делает поддельный цифровой пропуск, добавил депутат.

Такое нарушение влечет за собой ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, на большинстве въездов в Москву из-за проверок ГИБДД образовались пробки.

«Из-за проверок автомобилей, прибывающих в столицу, сотрудниками ДПС сейчас на многих въездах в город образовались пробки. Не исключено, что со среды дорожная ситуация на въездах в город еще ухудшится, потому что сотрудники начнут проверять у водителей электронные пропуска», – сказал собеседник агентства.

Еще один источник сообщил, что въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен, исключение составляет лишь Московская область.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице цифровых пропусков для поездок на транспорте. Вслед за Москвой электронные пропуска ввели в Подмосковье.

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