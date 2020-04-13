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              Как получить цифровой пропуск в Москве?

              		   13 апреля 2020, 14:02
              Фото: Нина Зотина/РИА Новости

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              11 апреля столичные власти объявили о введении в городе пропускной системы, призванной контролировать передвижения граждан во время действия режима полной самоизоляции. Пропуска понадобятся не всем – их оформить придется тем, кто передвигается по Москве или въезжает в город на каком-либо транспорте. Действовать система начнет с 15 апреля.

              Кому не нужен пропуск

              – вышедшим в ближайший магазин, аптеку, на прогулку с собакой или для выноса мусора. В общем всем, кто ходит пешком;

              при наличии служебного удостоверения:

              – госслужащим;

              – военнослужащим;

              – сотрудникам правоохранительных органов;

              – судьям, адвокатам, нотариусам и их помощникам;

              – охранникам.

              Кому нужен

              Всем остальным. Пропуск понадобится для любых поездок по городу на личном и общественном транспорте. Причем речь не только об автомобилях, мотоциклах, метро, автобусах, МЦК или МЦД. Скутеры, электросамокаты, велосипеды и такси тоже входят в этот список. 

              Как оформлять

              Есть три способа. 

              Первый – через сайт nedoma.mos.ru. При первом использовании вам предложат авторизоваться через московский портал госуслуг. Сервис подгрузит ваши данные (имя, паспорт и т. д.) из личного кабинета, и далее нужно будет выбрать цель поездки. Их три: на работу, в любое медицинское учреждение, «иное». 

              Для оформления пропуска на работу потребуется ввести название своей компании и ее ИНН. Такой пропуск будет действовать с 15 по 30 апреля включительно. 

              А вот два других вида – медицинский и «в иных целях» – будут выдаваться только на один день. При этом ездить в больницу можно неограниченное число раз в неделю, а вот с другими целями – на дачу, например, к родственникам или в дальний магазин – всего дважды в неделю. 

              Во всех случаях при оформлении нужно будет выбрать вид транспорта, на котором вы планируете передвигаться – если укажете личный, то придется ввести также номер машины.

              Если укажете общественный – потребуется номер карты «Тройка» или «Стрелка».

              Каких-то особых вариантов для самокатов или велосипедов не предусмотрено, поэтому для них достаточно будет поставить прочерк в поле «номер ТС».

              В конечном итоге сервис выдаст вам QR-код и цифровую комбинацию типа 1104-Т123-МО11-К123 – их нужно будет сохранить себе на устройства. Или достаточно просто записать код.

              Второй способ оформления – через СМС. На номер 7377 нужно будет отправить сообщение одного из трех видов:

              – для поездок на работу:

              Пропуск* 1* 1* серия паспорта* номер паспорта* номер транспортного средства (если будете ездить на машине)* номер карты «Тройка» (если надо)* номер карты «Стрелка» (если надо)* ИНН организации* название организации. 

              – для посещения медицинской организации:

              Пропуск* 2* 1* серия паспорта* номер паспорта* дата рождения (01.01.1980, например)* номер транспортного средства (если будете ездить на машине)* номер карты «Тройка» (если надо)* номер карты «Стрелка» (если надо)* название медицинской организации (ГКБ № 40, например).

              – для иных целей:  

              Пропуск* 3* 1* серия паспорта* номер паспорта* номер транспортного средства (если будете ездить на машине)* номер карты «Тройка» (если надо)* номер карты «Стрелка» (если надо)* цель выхода (максимум 20 символов – к родственнику, на дачу/с дачи)* адрес пункта назначения.

              В ответ вам придет сообщение с цифровым кодом пропуска.

              Третий способ – по телефону +7 (495) 777-77-77 через единую справочную правительства Москвы. Оператор все сделает за вас. Понадобится лишь передать ему все нужные данные. Он в итоге назовет вам цифровой код, который нужно будет записать на листке или в телефоне.

              Что делать, если сайт для оформления не работает?

              Nedoma.mos.ru 13 апреля действительно не справился с наплывом заявок на пропуска – уже к 10 утра их было около 700 тысяч. Но на самом деле стоит помнить, что система будет работать с 15-го числа, поэтому спешить с оформлением пропуска совсем не обязательно – никакого лимита на их выдачу все равно нет. 

              Телефон единой справочной тоже может быть недоступен, поэтому самый надежный способ пока – через СМС.

              Если инспектор остановит, достаточно будет только цифрового пропуска?

              Нет, понадобится еще и паспорт. Или как минимум какое-либо удостоверение личности. 

              А для возвращения в Москву с дачи пропуск нужен?

              Да, нужен. Поэтому приготовьтесь столкнуться с пробками. СМИ сообщали, что уже в выходные 11-12 апреля полицейские останавливали автомобили на въездах в город. Правда, проверяли преимущественно машины с региональными номерами. С 15 апреля система проверок должна стать проще, но насколько она позволит снизить число заторов – пока неясно.

              А для выезда из города в область пропуск тоже понадобится?

              Тоже, да. Причем если московские пропуска также будут действительны в Московской области, то вот в случае с другими регионами все может быть не так однозначно – все зависит от принятых там мер. Поэтому перед поездкой лучше проверить, не развернут ли вас на полпути. 

              Если со мной в машине есть пассажиры, им нужны пропуска?

              Да, поскольку пропуск оформляется на человека, а не на транспортное средство. Им тоже придется указать в своих пропусках номер вашей машины, адреса отправления и назначения.

              А я могу оформить пропуск на другого человека? 

              Да, никаких проблем с этим нет – нужно только знать его полное Ф.И.О. и данные паспорта. Ну и номер машины или транспортной карты, если они в вашем случае требуются.

              Фотография не понадобится?

              Нет, только текстовые данные.

              На ребенка тоже нужен пропуск? 

              На детей до 14 лет – нет. На остальных нужен.

              А что делать при поездке на такси?

              Оформляйте пропуск на поездку на общественном транспорте – номер машины вы все равно заранее знать не можете. Таксистам, кстати, запретили возить пассажиров, не оформивших пропуска, поэтому на время действия мер водители будут проверять у людей их наличие. Либо проверку придется пройти уже при заказе машины – одно из двух.

              Пропуск можно будет оформить заранее, за несколько дней?

              Да, но не через СМС – только через сайт или по телефону. При оформлении через сайт при этом пока единственная доступная дата – 15 апреля. 

              Как будут проверять пропуска?

              Полицейские патрули, которые будут останавливать горожан для проверки, должны иметь при себе устройство с установленным на нем специальным приложением. То есть вы продиктуете сотруднику цифровой код или покажете QR-код для считывания, покажете паспорт – и все. 

              Какой штраф за отсутствие пропуска?

              В Москве двоякая ситуация со штрафами. С недавних пор федеральный КоАП подразумевает либо просто предупреждение, либо от 1 до 30 тысяч рублей штрафа за «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В столице же теперь применяется в первую очередь местный кодекс, где за нарушение самоизоляции положены 4 тысячи рублей, а если вы при этом были еще и на автомобиле – то 5 тысяч. То есть если вас без пропуска застали в метро – 4 тысячи, остановили в автомобиле – 5 тысяч.

              А разве все это не касается прежде всего больных или контактировавших с ними?

              Нет, теперь речь обо всех москвичах, не оформивших цифровой пропуск. Для нарушивших официальный карантин меры будут серьезнее. 

              А что за приложение для оформления пропусков?

              Приложение «Госуслуги СТОПкоронавирус» действительно стало доступным 12 апреля, разработчиком выступила Минкомсвязь. Оно довольно сильно отличается от московских сервисов, и в столице, как выяснилось, работать не будет. То есть формально его можно запустить и в Москве, но формируемые им QR-коды полицейские считать не смогут.  

              При регистрации в нем вам нужно будет сфотографироваться, снять также паспорт и свое лицо рядом с ним. И все. Далее просто выбираете цель выхода на улицу – причем в списке есть и вынос мусора, и поход в магазин, для которых в Москве пропуск не нужен, – и программа выдает вам код. 

              Только вот делать все это не обязательно, пока власти вашего региона официально не объявят, что все граждане должны перейти на его использование. Приложение создали «на всякий случай», если региональным властям потребуются инструменты для контроля за самоизоляцией граждан. Пока использовать программу призвали только власти Подмосковья.


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