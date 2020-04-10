Американский генпрокурор назвал безосновательным расследование «вмешательства России» в выборы в США

Генеральный прокурор США Уильям Барр назвал расследование ФБР по «российскому вмешательству» в американские выборы в 2016 году безосновательным, пишут СМИ.

Барр заявил, что расследование проводилось для того, чтобы «саботировать избрание Дональда Трампа», передает RT со ссылкой на Daily Mail.

По мнению Барра, ФБР начало расследование без каких-либо оснований, а события, происходившие после, были направлены на то, чтобы сорвать президентство Трампа.

Издание отметило, что именно Барр назначил спецпрокурора Роберта Мюллера главой расследования по российскому вмешательству.

Барр ранее отмечал, что он является независимой политической фигурой, но демократы обвиняли его в лояльности Трампу.

В 2019 году спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование «вмешательства России» в выборы президента в 2016 году. Он пришел к заключению, что вмешательство якобы происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.