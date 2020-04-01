Российские юмористы рассказали о правилах первоапрельской шутки

Взгляд
1 апреля, среда  |  Последнее обновление — 12:47  |  vz.ru
Разделы

Пандемия изменит отношение итальянцев к туризму

Толпы туристов – это теперь славное прошлое ИталииФото: Patrizia Cortellessa/ZUMA/Global Look Press
«Как массовой отрасли итальянского туризма по факту больше нет», заявляют эксперты. Именно таким образом они оценивают последствия распространения коронавируса в Южной Европе. Вызванный им кризис не только обнажил важнейшие противоречия в экономике, но и, как ни парадоксально, показал преимущества отсталых регионов страны. Подробности...
Перейти а раздел…

Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Нарушителям самоизоляции пригрозили технологиями цифрового будущего

Теперь нарушители карантина будут узнавать о своем проступке по СМСФото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Уже на этой неделе государство начнет жесткий надзор за соблюдением режима самоизоляции, в первую очередь в Москве. Надзор будет вестись как по старинке – патрулями МВД, так и виртуально – с помощью уличных камер и геолокации. Ранее Госдума назначила многотысячные штрафы за нарушение карантина. По мнению экспертов, гораздо эффективнее бороться за общественную дисциплину можно технологиями цифрового будущего. Подробности...
Перейти а раздел…

Украинских генералов переставляют по американским лекалам

Бывший начальник генерального штаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак назначен главнокомандующим Вооруженных сил УкраиныФото: REUTERS/Gleb Garanich
Президент Украины произвел новые перестановки в руководстве вооруженных сил страны. На первый взгляд, происходящее выглядит скорее формальным событием, имеющим отношение разве что к выполнению американских инструкций. Но куда более интересно то, кого именно и почему Владимир Зеленский не стал назначать на ключевые должности в ВСУ. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Как США спасаются от экономического цунами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп – один из немногих западных лидеров, который понимает, что страшен не столько сам коронавирус, сколько те последствия, которые могут быть из-за чрезмерной реакции государства на распространение болезни. Подробности...

РЖД расширят российскому углю дорогу на Восток

Павел Иванкин, председатель Экспертного совета Института исследований проблем железнодорожного транспорта
Спрос на уголь есть, со стороны государств Азиатско-Тихоокеанского региона он стабильно растет. Надо просто доставить груз по назначению. Кроме железнодорожников с этим никто не справится. Подробности...

Бремя белого человека многим не по плечу

Алексей Алешковский, сценарист
Политическая мораль всегда готтентотская; человек частный тоже может ее исповедовать, но тогда ему не следует прикидываться носителем морали христианской. Трусы и крестик тоже познаются в сравнении. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые лучшие фильмы об эпидемиях

    Коронавирус косит мировых лидеров

    Кому нужно помогать в коронакризис

      Перейти а раздел…

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...

      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

          • Месяц

          • Столько, сколько будет необходимо

          Как вы рассматриваете объявленную в России выходную неделю?
          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Мишустин рассказал об обязанностях россиян на карантине
              Коронавирус выявили у 29 детей за сутки в МосквеЖителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусеСамолет Минобороны с медицинской помощью вылетел в СШАСША заявили о «продуктивных переговорах» с Россией по нефти
              На Крымском мосту появится антивирусный блокпостВсех прибывших в Россию поручено изолировать на 14 днейВ стратегическом резерве США почти закончились маски и респираторыГазпром возобновил поставки газа в КНР по «Силе Сибири»
              В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом и хроническими заболеваниямиКитай раскрыл данные о бессимптомных носителях коронавирусаНа подлодке ВМС Нидерландов произошла вспышка коронавирусаЛидер «Любэ» объявил домашний конкурс на лучшее исполнение песни «Конь»

              Главная тема


              Нарушителям самоизоляции пригрозили технологиями цифрового будущего

              финансовые потери


              Эксперт оценил последствия падения цен на газ в Европе до внутрироссийского уровня

              День смеха


              Лексус и Вован дали совет по борьбе с унынием

              «политический карантин»


              Люксембург объявил о появлении в ЕС «диктаторского режима»

              Видео

              крестьянская реформа


              Чем отмена крепостного права навредила России

              подрыв единства


              Россию обвинили в попытке развалить ЕС коронавирусом

              источник установлен


              Коронавирус стал наказанием за суеверия

              недооценка кризиса


              Почему американская медицина сдается перед коронавирусом

              Информационная война


              Александр Малькевич: Википедия – оружие Третьей мировой войны

              Модель ситуации


              Леонид Григорьев: На нефтяном рынке играют в китайские шахматы

              Выборы под угрозой


              Артём Бузила: Эпидемия отменяет демократию

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?

              Российские юмористы рассказали о правилах первоапрельской шутки

              1 апреля 2020, 12:37

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              Российские эстрадные юмористы Владимир Винокур и Святослав Ещенко рассказали о том, какой должна быть удачная шутка в День смеха, 1 апреля.

              «Она должна быть прежде всего доброй, рассмешить не только того, кто разыгрывает, но и того, кого разыгрывают. Даже юмористы злые шутки не жалуют», – приводит «Ридус» комментарий Ещенко.

              Винокур посоветовал не устраивать розыгрышей на тему болезни, так как это неэтично.

              На ваш взгляд

               
              Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?





              Обсуждение: 37 комментариев

              Пародист признался, что режим самоизоляции сейчас проходит слишком мрачно. Он напомнил, что даже во время войны люди смеялись и шутили, и раскритиковал отечественное телевидение за то, что там доминируют сообщения о коронавирусе. «Хотелось бы больше каких-то светлых номеров», – выразил желание он.

              Ещенко в свою очередь рассказал, что самым удачной первоапрельской шуткой стал день его рождения. «Мои родители очень хотели девочку, но 1 апреля у них родился я», – отметил он.

              Винокур не припомнил удачного розыгрыша, отметив, что с ним в этом смысле никто не хотел связываться.

              Ранее в среду российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов (Лексус и Вован) заявили, что в непростое для всех время самоизоляции, День смеха по-настоящему важен, так как юмор дает силы для борьбы с депрессией и многими недугами.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............