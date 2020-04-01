Российские юмористы рассказали о правилах первоапрельской шутки

Российские эстрадные юмористы Владимир Винокур и Святослав Ещенко рассказали о том, какой должна быть удачная шутка в День смеха, 1 апреля.

«Она должна быть прежде всего доброй, рассмешить не только того, кто разыгрывает, но и того, кого разыгрывают. Даже юмористы злые шутки не жалуют», – приводит «Ридус» комментарий Ещенко.

Винокур посоветовал не устраивать розыгрышей на тему болезни, так как это неэтично.

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Пародист признался, что режим самоизоляции сейчас проходит слишком мрачно. Он напомнил, что даже во время войны люди смеялись и шутили, и раскритиковал отечественное телевидение за то, что там доминируют сообщения о коронавирусе. «Хотелось бы больше каких-то светлых номеров», – выразил желание он.

Ещенко в свою очередь рассказал, что самым удачной первоапрельской шуткой стал день его рождения. «Мои родители очень хотели девочку, но 1 апреля у них родился я», – отметил он.

Винокур не припомнил удачного розыгрыша, отметив, что с ним в этом смысле никто не хотел связываться.

Ранее в среду российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов (Лексус и Вован) заявили, что в непростое для всех время самоизоляции, День смеха по-настоящему важен, так как юмор дает силы для борьбы с депрессией и многими недугами.

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