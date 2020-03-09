Совет ЕС ограничил работу из-за коронавируса

Совет Европейского союза решил ограничить работу в целях борьбы с распространением коронавируса, говорится в заявлении Совета.

«Число заседаний Совета, его подготовительных органов и рабочих групп будет сокращено. Решения о том, какие заседания проводить, будут приниматься председателем на регулярной основе», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

Кроме того, число делегаций, участвующих в заседаниях, также будет ограничено. «Все группы посетителей и несущественные тренинги будут приостановлены. Сотрудникам Совета рекомендуется ограничить, насколько это возможно, внутренние встречи и продолжать скрупулезно соблюдать рекомендуемые гигиенические меры», – говорится в документе.

Тем временем министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европа нуждается в плане экономического стимулирования, который поможет преодолеть последствия распространения коронавируса.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что реальный ущерб мировой экономике от коронавируса можно будет оценить не раньше, чем через один-два месяца. В данный момент замедление роста можно предварительно оценить в 0,4 процентного пункта.

В свою очередь директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что темпы роста мировой экономики сократятся относительно предыдущего года, масштабы будут зависеть в том числе от ситуации с распространением коронавируса.

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