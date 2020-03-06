Русскоязычный канал в Прибалтике вынудили отказаться от новостей

С 20 марта Первый балтийский канал в Латвии и Эстонии прекратит выпуск программ новостей и авторских передач, сообщил медиахолдинг Baltijas mediju alianse.

В частности, речь идет о программах «Латвийское время», «За кадром», «Пять копеек», «Новости Эстонии», передает ТАСС.

Baltijas mediju alianse поясняет, что отказ от программ новостей и авторских передач вызван «непропорциональным экономическим давлением со стороны государственных и правоохранительных органов».

Глава отдела маркетинга медиахолдинга Синдия Фриденберга выразила сожаление в связи с тем, что «внешние условия не позволяют обеспечить работу журналистов». По ее словам, канал «продолжит свою работу и предложит зрителям разнообразную программу».

Директор службы новостей ПБК Юлия Пирогова отметила, что за 16 лет эфиров программа «Латвийское время» не получала ни одной претензии по поводу содержания и распространения информации, которая могла бы привести к остановке работы канала.

В феврале в Латвии устроили обыски в Baltijas Mediju alianse. Несколько обысков прошли в Риге и ее окрестностях, а также в Эстонии. В результате обысков изъяты документы и носители данных.