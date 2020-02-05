В компании-ретрансляторе российского Первого канала в Латвии устроили обыск

В Риге Служба госбезопасности Латвии устроила обыск в компании Baltijas Mediju alianse, которая занимается ретрансляцией российского Первого канала и REN TV, сообщают СМИ.

В Baltijas Mediju Alianse входят 25 телевизионных каналов Прибалтики, передает РИА «Новости» со ссылкой на Латвийское телевидение.

REN TV Baltic – британский канал, лицензированная версия «РЕН ТВ» для Прибалтики.