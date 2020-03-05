Греф назвал причину низкого уровня высшего образования в России

В России низкий уровень высшего образования из-за неэффективной модели управления этой сферой, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Я думаю, что у нас очень низкий уровень высшего образования. Если в сотне лучших университетов, нет ни одного российского, то о чем дальше говорить?!» – цитирует РИА «Новости» Грефа.

Среди причин недостаточного уровня высшего образования он назвал «90-е годы» и отсутствие необходимого финансирования.

«Тем не менее, это проблема, в первую очередь, управленцев - в правительстве, ректоров вузов, по всей вертикали», – отметил глава Сбербанка.

Он добавил, что проблема связана с неэффективностью модели управления в образовании, в связи с чем российские вузы вовремя не смогли адаптироваться к изменениям, которые в мире произошли.

Греф подчеркнул, что банк готов предоставить самые лучшие практики для подготовки управленцев в образовании.

Ранее Глава Сбербанка выразил мнение, что систему высшего образования в России необходимо реформировать, «привязав» вузы к работодателям.

Напомним, в начале ноября президент России Владимир Путин поставил под сомнение необходимость разделения обучения на бакалавриат и магистратуру.