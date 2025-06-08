Власти Афганистана призвали снять санкции ради экономики страны

Tекст: Ольга Иванова

Министерство экономики Афганистана призвало мировое сообщество снять санкции, введенные против страны, передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркивают, что ограничения сказываются на торговле, инвестициях и приводят к росту бедности и безработицы. Пресс-секретарь министерства Абдул Рахман Хабиб заявил: «Действующие экономические санкции против Афганистана негативно влияют на ключевые показатели экономики, такие как внутренняя и внешняя торговля, инвестиции и возможности трудоустройства».

Министерство также призвало международное сообщество не политизировать гуманитарные вопросы и продолжать предоставлять гуманитарную помощь стране. Представители частного сектора Афганистана считают, что единственный выход из сложившейся ситуации – переговоры и отказ от санкционного давления на Исламский эмират. Глава Ассоциации промышленников Афганистана Абдул Джаббар Сафи отметил, что гуманитарная помощь важна, но необходимо также снять экономические ограничения.

Санкции были введены после прихода талибов к власти в августе 2021 года. Они включают замораживание активов Центрального банка страны на сумму более 9 млрд долларов и блокировку доступа к международным банковским операциям. Это серьезно осложнило функционирование финансовой системы и работу государственного сектора экономики.

По информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в текущем году более 22 млн жителей Афганистана будут нуждаться в гуманитарной поддержке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров выступил за снятие ограничений на международные резервы Афганистана. Посольство Афганистана отметило улучшение условий для торгово-экономических связей. В МИД России сообщили о процессе исключения «Талибана*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористических групп.